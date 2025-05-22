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Канада сенсационно вылетела с чемпионата мира по хоккею

Канада проиграла Дании со счетом 1:2 в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
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Ritzau Scanpix/Reuters

Сборная Канады сенсационно покидает чемпионат мира по хоккею на стадии четвертьфинала. «Кленовые листья» уступили одним из хозяев турнира — национальной команде Дании.

Встреча завершилась со счетом 1:2. В первых двух периодах коллективы не смогли поразить ворота друг друга. На 46-й минуте защитник Трэвис Санхейм открыл счет для Канады, однако на 58-й минуте равенство восстановил форвард Николай Элерс, а на 60-й минуте победу датчанам принес нападающий Ник Олесен.

Помимо Дании, в полуфинале сыграют Швейцария, которая обыграла Австрию со счетом 6:0, Швеция, которая обыграла Чехию — 5:2, а также США, которые оказались сильнее Финляндии — 5:2.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее матч финала МХЛ завершился массовой дракой.

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