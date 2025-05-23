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Был назван самый эффективный клуб России

Forbes назвал «Краснодар» самым эффективным российским клубом
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Футбольный клуб «Краснодар» стал самой эффективной спортивной командой России по версии издания Forbes.

Для подсчетов использовалась деятельность клубов по итогам сезона-2023/2024 — спортивные результаты, средняя посещаемость, выручка, популярность в медиа.

Первую пятерку полностью заняли футбольные клубы — кроме «Краснодара» там оказались «Динамо», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Лучшими представителями хоккея стали омский «Авангард» (шестое место) и петербургский СКА (седьмое место). Два клуба «Локомотив» оказались на 8–9 местах: восьмым стал футбольный, а девятым — хоккейный.

Единственный представитель не из футбола и хоккея занял 24-е место — баскетбольная команда ЦСКА.

Ранее Мостовой возглавил «Спартак».

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