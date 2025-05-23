Булыкин назвал команду, которая станет чемпионом России по футболу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, сейчас являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о заключительном туре Российской премьер-лиги, предсказав исход чемпионской гонки.

«Думаю, «Зенит» победит «Ахмат», хоть тому и тоже нужно, чтобы выйти из зоны стыков. «Зенит», хоть и минимально, но обыграет. А вот «Краснодар» и «Динамо»… Думаю, «Динамо» вполне может сыграть вничью, и все будет по-футбольному, потому что в прошлом сезоне «быки» не дали динамовцам сыграть хорошо и выиграть чемпионат. «Динамо» может вернуть должок. Но все же у «Краснодара» больше шансов стать чемпионом, тем более Галицкий давно этого хочет. И будет красиво, если он выиграет. Правда, будет некрасиво для «Зенита» в год столетия клуба, но Галицкий давно к этому титулу идет и заслужил его», — подчеркнул Булыкин.

После 29-ти туров чемпионата «Краснодар» лидирует, имея 64 очка в активе. «Зенит» отстает на один балл. При этом «Краснодар» в последнем туре примет на своем поле московское «Динамо», имеющее шансы финишировать третьим, а «Зенит» также дома сыграет с грозненским «Ахматом», борющимся за выживание.

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