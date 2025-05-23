Захарян может сыграть в следующем матче «Реала Сосьедад»

Тренер «Реала Сосьедад» сообщил, что Захарян может сыграть с «Реалом»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасил рассказал о том, что российский полузащитник команды Арсен Захарян может сыграть в матче последнего, 38-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала». Его слова приводит Vprognoze.ru со ссылкой на Mundo Deportivo.

«У Захаряна есть небольшое недомогание, но ничего серьезного. Похоже, что он войдет в состав на игру с «Реалом». Мы сосредоточены на победе и хотим подняться в турнирной таблице», — заявил Альгуасил.

Захарян получил повреждение в конце февраля 2025 года, а 16 марта у него случился рецидив старой травмы.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее в «Реале Сосьедад» заявили, что Захарян проходит через испытания.