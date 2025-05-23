Российская теннисистка сыграет в финале турнира во Франции

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге, обыграв на стадии 1/2 финала американку Даниэль Коллинз.

Встреча, которая продолжалась 1 час 27 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В активе Самсоновой четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-поинта из шести. Коллинз сделала три подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-поинта из семи.

В решающем матче Самсонова сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая в трех партиях обыграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев назвал условие для завершения карьеры.