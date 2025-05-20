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Теннисист Медведев назвал условие для завершения карьеры

Теннисист Медведев: завершу карьеру, если уберут призовые
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Annegret Hilse/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в эфире YouTube-канала «Больше!» заявил, что сразу же завершит карьеру, если из тенниса уберут призовые.

«Теннис — это работа для меня. Я бы нашел другую работу, с таким же азартом, за которую я бы получал какие-то деньги. Не факт, что большие, но какие-то», — заявил он.

13 мая Медведев уступил итальянцу Лоренцо Музетти и не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча, которую прерывали из-за дождя, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:4. Матч был приостановлен при счете 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти, сразу же после возобновления итальянец реализовал матч-бол.

В своей карьере Медведев выиграл один турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021). Он — один из трех российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде.

20 раз спорстмен становился победителем на турнирах серий ATP в одиночном разряде. Один раз в своей карьере теннисист завоевал Итоговый турнир ATP, также он выходил в финал пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024).

Ранее Медведев пожаловался на болящее из-за дождя колено.

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