Стала известна причина посадки самолета «Ахмата» в Москве

Пресс-служба грозненского «Ахмата» объяснила, почему самолет с командой не смог приземлиться в Санкт-Петербурге и был отправлен в московский аэропорт Внуково. Их слова приводит «Чемпионат».

«Из-за грозы и непогоды в Санкт-Петербурге мы приземлились во Внуково, дозаправились. Сейчас команда вылетает в Питер», — заявили в клубе.

24 мая на стадионе «Газпром Арена» состоится встреча «Зенита» и «Ахмата», в которой, возможно, будет решаться судьба чемпионства. В параллельной игре «Краснодар» дома сразится с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура начнутся в одно время — 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице перед заключительным туром у «Краснодара» 64 очка, а у «Зенита» — 63. «Ахмат» по итогам сезона отправится в стыковые матчи: у коллектива 25 очков после 29 проведенных встреч и сыграет против третьей или четвертой команды Первой лиги за право остаться в РПЛ.

Ранее некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар.