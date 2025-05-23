Фуркад порадовался тому, что ему перешло золото Олимпиады от россиянина

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что рад тому, что золотая медаль Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере досталась ему в результате дисквалификации россиянина Евгения Устюгова. Его слова приводит La Depeche.

«Да, я счастлив, но в каком-то смысле это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК», — сказал Фуркад.

Также француз отметил, что теперь оставил след в биатлоне, победив на трех разных Олимпиадах.

22 мая Россия окончательно лишилась первого места в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это произошло после того, как российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл апелляцию в Федеральном суде Швейцарии по делу об аннулировании его спортивных результатов в период с 2010 по 2014 год.

В Сочи в эстафетной гонке в команде с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным Евгений Устюгов стал олимпийским чемпионом. После лишения российской эстафетной команды данной награды у России стало десять золотых наград Сочи-2014. Победителем медального зачета стала Норвегия, у которой 11 первых мест ОИ-2014.

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