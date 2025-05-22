Россия окончательно лишилась победы в медальном зачете Сочи-2014

Россия окончательно лишилась первого места в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщает РИА Новости.

Это стало известно после того, как российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл апелляцию в Федеральном суде Швейцарии по делу об аннулировании его спортивных результатов в период с 2010 по 2014 год.

В Сочи в эстафетной гонке в команде с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным Евгений Устюгов стал олимпийским чемпионом. После лишения российской эстафетной команды данной награды у России стало десять золотых наград Сочи-2014. Победителем медального зачета стала Норвегия, у которой 11 первых мест ОИ-2014.

27 октября 2020 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла решение, обвинив Устюгова в применении запрещенных препаратов, вследствие чего спортсмен был лишен нескольких наград, завоеванных на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.

Ранее определилась дата проведения первой «Олимпиады на стероидах».