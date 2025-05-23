Загитова: мне кажется, мужчины меня боятся

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «БеС комментариев» заявила, что ее идеальный мужчина должен быть похож на ее отца.

«Многие люди интересуются этой темой. Наверное, потому, что я ее не афиширую. Но для того, чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен какой-то, наверное, опыт быть в этом. На данный момент я полностью занимаюсь своей карьерой, реализацией в абсолютно разных сферах. Тем не менее, мне кажется, что меня мужчины боятся», — отметила она.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Ранее Татьяна Тарасова порадовалась примирению Загитовой и Медведевой.