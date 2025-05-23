Карпин назвал самое главное достижение в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин похвалил футболистов национальной команды за самоотдачу в условиях отстранения от международных турниров. Его слова приводит издание «Российская газета».

«Не знаю, можно ли это назвать достижением или нет, но даже несмотря на те непростые условия, в которых мы находимся, футболисты с огромным желанием приезжают в национальную команду. Они выкладываются по полной, отдаются игре, вне зависимости от того, какой это матч и с кем», — заявил он.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее появилась информация, что ближайший соперник сборной России приедет на матч без лидеров.