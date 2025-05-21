Ближайший соперник сборной России приедет на матч без лидеров

Федерация футбола Нигерии не включила в заявку на товарищеский матч против национальной команды России трех известных игроков.

В список был включен 21 футболист, однако в заявку не попали лучший футболист Африки 2023 года Виктор Осимхен («Галатасарай»), один из лучших снайперов чемпионата Италии нынешнего сезона Адемола Лукман («Аталанта») и Алекс Ивоби («Фулхэм»).

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Белоруссией.