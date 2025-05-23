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«У нее не оставалось выбора»: решение Касаткиной о смене гражданства назвали ожидаемым

Теннисистка Кузнецова о смене гражданства Касаткиной: у нее не оставалось выбора
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Tingshu Wang/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова призналась, что ее удивил тот факт, что теннисистка Дарья Касаткина выбрала для смены спортивного гражданства Австралию. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Это было читаемо после ее заявлений в прессе и многочисленных интервью. У нее не оставалось другого выхода. Удивилась, что Австралия. Можно было что угодно предполагать, но Австралия… Слушайте, у каждого свой выбор, такое решение она приняла… Я никак (к этому не отношусь)», — заявила она.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткину назвали обозленным человеком.

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