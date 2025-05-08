Касаткину назвали обозленным человеком

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова теннисистки Дарьи Касаткиной о том, что она сменила спортивное гражданство на австралийское, чтобы жить спокойно и счастливо, передает «ВсеПроСпорт».

«Пройдет время, и она осознает, что лучше, чем в России, ей никогда нигде не жилось. Касаткина — обозленный непонятно на кого человек. У нее складывается карьера, да и жизнь неплохая», — сказал Васильев.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад запугал Касаткину.