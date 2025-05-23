Кросби впервые с 2006 года проиграл турнир со сборной Канады

Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби заявил, что огорчен поражением команды от Дании на чемпионате мира в четвертьфинале. Хоккеиста цитирует Aftonbladet.

«Я разочарован. По ходу турнира мы стали играть лучше. Сегодня мы повели в счете, но были не в лучшей форме», — заявил он.

Встреча завершилась со счетом 1:2. В первых двух периодах коллективы не смогли поразить ворота друг друга. На 46-й минуте защитник Трэвис Санхайм открыл счет для Канады, однако на 58-й минуте равенство восстановил форвард Николай Элерс, а на 60-й минуте победу датчанам принес нападающий Ник Олесен.

Канадская сборная завершила выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала впервые за 11 лет. У Кросби прервалась серии из пяти выигранных международных турниров. Впервые за 19 лет сборная Канады с хоккеистом в составе не добралась до золотых медалей.

Помимо Дании, в полуфинале сыграют Швейцария, которая обыграла Австрию со счетом 6:0, Швеция, которая обыграла Чехию — 5:2, а также США, которые оказались сильнее Финляндии — 5:2.

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