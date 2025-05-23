В Канаде объяснили сенсационный вылет с чемпионата мира

Главный тренер сборной Канады Дин Эвасон признался, что ему трудно принять вылет своей команды с чемпионата мира по хоккею на стадии четвертьфинала после поражения от Дании. Его слова приводит Daily Hive.

«У нас были моменты для бросков, но не те, которые мы хотели иметь. Мы не проходили в опасную зону и не делали того, что приносило нам успех на протяжении всего турнира. Это обернулось против нас, и, очевидно, это болезненное поражение. Нам нужно было быть лучше во всех аспектах, но, к сожалению, этого не произошло», — заявил он.

Встреча завершилась со счетом 1:2. В первых двух периодах коллективы не смогли поразить ворота друг друга. На 46-й минуте защитник Трэвис Санхайм открыл счет для Канады, однако на 58-й минуте равенство восстановил форвард Николай Элерс, а на 60-й минуте победу датчанам принес нападающий Ник Олесен.

Канадская сборная завершила выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала впервые за 11 лет.

Помимо Дании, в полуфинале сыграют Швейцария, которая обыграла Австрию со счетом 6:0, Швеция, которая обыграла Чехию — 5:2, а также США, которые оказались сильнее Финляндии — 5:2.

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