«На Западе раскрутят»: в Госдуме высказались о лишении России победы в медальном зачете ОИ-2014

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на то, что Россия окончательно потеряла победу в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи, и заявила, что таким образом России напоминают о допинговых проблемах. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«На Западе это будут раскручивать и лишний раз пытаться поднять тематику допинга, которая уже давно не стоит на повестке дня», — заявила Журова.

22 мая Россия окончательно лишилась первого места в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это произошло после того, как российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл апелляцию в Федеральном суде Швейцарии по делу об аннулировании его спортивных результатов в период с 2010 по 2014 год.

В Сочи в эстафетной гонке в команде с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным Евгений Устюгов стал олимпийским чемпионом. После лишения российской эстафетной команды данной награды у России стало десять золотых наград Сочи-2014. Победителем медального зачета стала Норвегия, у которой 11 первых мест ОИ-2014.

Ранее экс-голкипер Доминик Гашек призвал чехов отказаться от работы в России.