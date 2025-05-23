«Окажите давление»: Гашек призвал чехов отказаться от работы в России

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X заявил, что его беспокоит работа чешских граждан на территории России. Так он отреагировал на тот факт, что чешский хоккеист Либор Шулак подписал контракт с владивостокским «Адмиралом».

«Пожалуйста, окажите максимальное давление на наших законодателей (которых мы избрали), чтобы они установили правила — законы, которые не позволят нашим гражданам работать во вражеской стране. Долг наших законодателей — защитить общество от опасного поведения, которым является работа во вражеской стране!» — написал Гашек.

Шулак выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2019 года. Защитник также играл за «Северсталь», «Адмирал» и «Авангард».

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее появилась информация, что в России могут запретить Fan ID для ряда граждан.