Чемпионы мира боятся идти на «Ледниковый период» из-за риска травм

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские в интервью «Газете.Ru» признались, что опасаются идти в «Ледниковый период» из-за риска травм.

Каташинские часто работают с фигуристами, помогая им улучшить свои танцевальные навыки, однако сами пока не спешат на лед.

«Пока мы работаем над уверенным ощущением себя на льду. Когда это случится, можно будет подумать и о телепроекте. Хотя прежде несколько раз подумаем: фигурное катание — весьма травмоопасный вид спорта, а нам важно оставаться в форме и продолжать тренироваться в нашей школе танцев», — отметили Каташинские.

Чемпионы мира подчеркнули, что в данный момент активно развивают свою тренерскую карьеру.

«Сейчас мы посвящаем себя нашему статусу тренеров — не завоевываем титулы сами, а стремимся подготовить чемпионов. Уже есть первые большие успехи. Это совершенно новые ощущения, когда побеждают твои подопечные. Сейчас наши воспитанники и их успехи — самое главное для нас», — сказали Каташинские.

Ранее чемпионы мира позвали фигуриста Дикиджи на урок хореографии.