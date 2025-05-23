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Чемпионы мира позвали фигуриста Дикиджи на урок хореографии

Танцоры Каташинские пригласили фигуриста Дикиджи на урок хореографии
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские в интервью «Газете.Ru» заявили, что фигурист Владислав Дикиджи очень силен в исполнении прыжков, но ему необходимо прибавить в танцевальных навыках.

«Да, он силен технически, но с танцами на льду нужно поработать. Готовы взять Владислава под свое крыло.

Когда нашим ребятам вновь будут доступны выступления на международных соревнованиях, этот пробел с точки зрения танцев может сыграть не в его пользу. Но мы уверены, что это дело времени: Дикиджи — прекрасный фигурист, он все наработает», — сказали Каташинские.

Чемпионы мира отметили, что критика в адрес Дикиджи по поводу отсутствия пластики и неумения танцевать лишь доказывает, что он привлекает к себе большое внимание и не оставляет никого равнодушным.

«Если Владислава критикуют, значит, он интересен, в нем видят сильного фигуриста, с ним связывают будущее этого вида спорта», — сказали Каташинские.

Дикиджи стал победителем чемпионата России — 2025, набрав в сумме 297,10 балла. Спортсмен исполнил в произвольной программе четыре четверных прыжка — лутц, флип и два сальхова, первый из которых шел в каскаде с тройным тулупом.

Ранее фигуристку Тутберидзе похвалили за образ роковой красотки.

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