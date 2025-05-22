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«Никто не ожидал»: победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы назвали сенсацией

Булыкин: «МЮ» находится в глубоком кризисе и не может выйти из него
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Violeta Santos Moura/Reuters

Знаменитый отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также известных европейских клубов и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» удивился результату финала Лиги Европы, в котором лондонский «Тоттенхэм» переиграл в Бильбао «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Ожидал, что будет напряженная игра, но победы «Тоттенхэма» не ожидал никто. Но это футбол, кто-то должен был выиграть в этом матче. «Манчестер Юнайтед» находится в глубоком кризисе, и пока ему никак не удается из него выйти», — подчеркнул Булыкин.

«Тоттенхэм» выиграл четвертый еврокубок в своей истории, третий раз завоевав Кубок УЕФА, главный трофей Лиги Европы. В прошлый раз английская команда выиграла еврокубок в 1984 году. Благодаря этому титулу «Тоттенхэм» примет в следующем сезоне участие в Лиге чемпионов, в то время как «Манчестер Юнайтед» останется без участия в европейских клубных турнирах.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Зенита» не приедет на юбилей клуба из-за Украины.

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