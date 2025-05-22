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«Спартак» призвали назначить главным тренером Юрия Семина

Экс-тренер сборной России Игнатьев призвал «Спартак» назначить тренером Семина
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РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что Юрий Семин стал бы идеальным тренером для московского «Спартака». Слова специалиста приводит Legalbet.

«Спартаку» было бы лучше, если бы они назначили тренером Семина, — заявил Игнатьев. — Он многое может сделать. Семина не назначают, потому что руководители некомпетентны и не знают предмет, их знания поверхностны».

Также тренер предположил, что руководство клуба боится назначать слишком независимых специалистов, которые в силу своего опыта и авторитета будут иметь твердую точку зрения по многим вопросам.

«Есть нежелание сотрудничать с людьми, которые прошли в футболе всякое и знают многое. Такие люди будут говорить свое мнение, но руководители же все хотят быть начальниками», — отметил Игнатьев.

В бытность футболистом Семин выступал в составе «Спартака» с 1965 по 1967 год.

Однако в качестве тренера Семин стал легендой «Локомотива». Под его руководством «железнодорожники» трижды победили в чемпионате России, шесть раз выиграли Кубок страны и три раза взяли Суперкубок России.

Ранее Роналду отреагировал на уход легендарного игрока из «Реала».

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