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Игрок «Локомотива» заявил о желании сыграть против сильнейшего клуба НХЛ

Хоккеист «Локомотива» Каюмов выразил желание сыграть с обладателем Кубка Стэнли
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов заявил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ни в чем не уступает по уровню Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где играют североамериканские команды. Слова нападающего приводит Legalbet.

«Наша лига реально начинает догонять НХЛ. КХЛ ничем не хуже. Понятно, что каждый хоккеист хочет попробовать свои силы там. Но наш уровень растет», — подчеркнул Каюмов.

Нападающий «Локомотива» выразил желание сыграть серию до четырех побед против сильнейшего клуба НХЛ.

«Например, обладатель Кубка Гагарина может сыграть с обладателем Кубка Стэнли. Думаю, всем было бы интересно. Надо так же до четырех побед серию делать», — сказал Каюмов.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» победил в финальной серии плей-офф КХЛ челябинский «Трактор» и стал обладателем Кубка Гагарина.

Обладатель Кубка Стэнли пока неизвестен: в данный момент проходят полуфиналы плей-офф НХЛ.

Ранее стало известно, что Кубок Гагарина — 2025 стал самым посещаемым в истории.

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