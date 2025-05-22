Кубок Гагарина — 2025 стал самым посещаемым в истории

Розыгрыш Кубка Гагарина — 2025 стал самым посещаемым в истории КХЛ

Розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2025 года стал самым посещаемым в истории. Об этом сообщила пресс-служба лиги в своем Telegram-канале.

Всего матчи Кубка Гагарина в прошедшем сезоне посетили 836 472 зрителя. Средняя посещаемость составила 9 614 болельщиков.

21 мая ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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