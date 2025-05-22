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В Минспорта раскрыли детали лицензирования клуба, который может выйти в РПЛ

Минспорта Краснодарского края: «Черноморец» не будет заявлять стадион «Кубань»
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JukoFF/Wikimedia Commons

В министерстве спорта Краснодарского края рассказали о том, что новороссийский «Черноморец» не планирует заявлять стадион «Кубань» в качестве основного в случае выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Слова начальника отдела развития спорта Максима Веретельника приводит «Чемпионат».

Ранее новороссийский клуб, претендующий на выход в Премьер-лигу, не прошел лицензирование из-за проблем с домашним стадионом. Сообщалось, что «Черноморец» может заявить в качестве домашней арены стадион «Кубань».

«Черноморец» не обращался к нам по стадиону «Кубани». У нас такой информации нет, но у каждого есть право общаться. Но для того, чтобы его лицензировать, нужны условия. «Кубань» пока по этому не подходит», — заявил он.

«Черноморец» идет на третьем месте в Первой лиге. У коллектива 61 балл и у них остается даже математический шанс на прямое повышение в классе — у идущего вторым «Торпедо» 64 очка, а до конца чемпионата остался один тур.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в африканской сборной назвали условие для матча с Россией.

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