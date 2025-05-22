Экс-тренер «Спартака» назвал клуб, достойный победы в РПЛ

Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что хотел бы видеть «Краснодар» на первом месте по итогам нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, «быки» лучше всех прошли дистанцию и заслужили выиграть золотые медали.

«Все может быть, но я думаю, что «Краснодар» заслужил шанс стать чемпионом. Все остальные играли не сказать, что убедительно, среди тех, кто претендовал на победу в чемпионате. Они точно заслужили выиграть первое место», — заявил Гладилин.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная России через два года можетвернуться на международную арену.