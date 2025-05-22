Стало известно, сколько продано билетов на финал Кубка России

РИА Новости: реализовано 20 тысяч билетов на финал Кубка России «Ростов» — ЦСКА

На финальную игру Кубка России по футболу между «Ростовом» и московским ЦСКА за сутки продано 20 тысяч билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

В продажу билеты поступили вечером 20 мая. Всего стадион «Лужники» вмещает 80 840 зрителей.

В решающем матче Кубка России «Ростов» сыграет против московского ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане занимают девятую позицию, набрав 38 очков после 29 проведенных встреч. Армейцы с активом в 56 баллов располагаются на третьей позиции.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит».

Ранее стали известны две команды РПЛ с проблемами с лицензией.