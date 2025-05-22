Стали известны две команды РПЛ с проблемами с лицензией

Metaratings: «Крылья Советов» и «Химки» не решили проблему с лицензией

Самарские «Крылья Советов» и подмосковные «Химки» до сих пор не решили проблему с получением лицензии РФС-1, дающей право на выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) на будущий сезон. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, клубы не сумели предоставить полную документацию о реструктуризации имеющихся на счетах задолженностей.

Также без лицензии из-за проблем со стадионом пока остается новороссийский «Черноморец», обеспечивший себе по итогам сезона Первой лиги место, дающее право принять участие в стыковых играх.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что трофей Кубка России лопнул при производстве.