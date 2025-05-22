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Радулов рассказал, кому посвящает победу в Кубке Гагарина

Радулов посвятил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина разбившейся команде
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов после победы в финале Кубка Гагарина заявил, что посвящает этот успех разбившейся в авиакатастрофе в 2011 году команде.

По его словам, партнеры по клубу чувствовали энергию и благодаря ей смогли добиться победы в турнире.

«Все родные, близкие, кого с нами нет — я верю, что они сверху наблюдают, дают энергию. Спасибо им за это. Мы наконец-то это сделали», — заявил Радулов.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Кубок Гагарина — 2025 стал самым посещаемым в истории.

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