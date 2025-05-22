Радулов назвал чушью слухи об уходе в СКА

Российский форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов в интервью «Матч ТВ» заявил, что не подписывал контракт с петербургским СКА.

По его словам, информация о его переходе в команду под руководством Романа Ротенберга не соответствует действительности.



«Я ничего не подписывал. Что за чушь? Это полная ерунда. Вы же видите, что я сейчас праздную победу в Кубке Гагарина и ни о чем больше не думаю», — заявил Радулов.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин установил редкое достижение.