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Стал известен результат апелляции бойца UFC Волкова на исход поединка с Ганом

Бойцу UFC Волкову отклонили апелляцию судейского решения поединка с Ганом
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Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков в интервью «Чемпионату» заявил, что апелляция по поводу результата поединка против французского бойца Сирила Гана не была удовлетворена.

По его словам, чтобы это произошло, вину в предвзятости должен взять сам арбитр, принявший спорное решение.

«Лично я решил не запариваться и идти дальше. Насколько я знаю, мои менеджеры апелляцию подали, но ее отклонили», — заявил Волков.

8 декабря 2024 года Волков потерпел поражение от Гана на турнире UFC 310. Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28. Позднее Волков заявил, что женщина-судья несправедливо поступила при выставлении оценок.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

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