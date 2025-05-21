Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу

«Аль-Наср» одержал победу в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии над «Аль-Халидж».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Португальский нападающий победившей команды Криштиану Роналду оформил гол на 90+7-й минуте поединка, реализовав пенальти. При этом форвард не сумел забить с 11-метрвоой отметки на 66-й минуте матча.

«Аль-Наср» идет на четвертом месте в таблице саудовской лиги и продолжает борьбу за попадание в топ-3. Шанс побороться за место в азиатской Лиге чемпионов по итогам сезона «Аль-Наср» уже упустил.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

Ранее появилась информация, что Роналду может сменить клуб для восстановления статуса.