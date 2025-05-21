Стал известен победитель Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25.

В финальной серии ярославская команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для «Локомотива» этот трофей стал первым в истории клуба.

В полуфинале плей-офф КХЛ «Трактор» одолел московское «Динамо», а «Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева».

В прошлом сезоне трофей завоевал магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

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