Срыв перехода бразильца из «Зенита» в «Ботафого» связали с геополитикой

Бразильский «Ботафого» на официальном сайте объяснил, почему сорвался переход полузащитника Вендела из петербургского «Зенита», и поблагодарил российский клуб за профессионализм.

«По геополитическим причинам трансфер не может быть завершен. Владельцы российского клуба были включены в международный санкционный список, который запрещает любые транзакции в соответствии с законодательством США, особенно с учётом того, что Джон Текстор, мажоритарный акционер нашей команды, является гражданином США», — указано в сообщении.

Изначально сообщалось, что этот сезон в «Зените» стал для Вендела последним. В зимнее трансферное окно игрок заключил рабочее соглашение с бразильским «Ботафого», которое, как сообщал агент футболиста, вступит в силу в июне 2025 года.

Вендел получил повреждение в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом». Поединок состоялся 4 мая. Вендел получил повреждение на 57-й минуте, и тренерский штаб произвел вынужденную замену. Вместо бразильца на поле появился Андрей Мостовой. Позднее стало известно, что футболист уже не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах.

14 мая Вендел покинул Санкт-Петербург.

Ранее в «Зените» заявили, что уехавший из России Вендел вернется в клуб к сборам.