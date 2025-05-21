На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выступление «Спартака» в текущем сезоне назвали провалом

Экс-вратарь ЦСКА Новиков: «Спартак», прямо скажем, провалил Кубок
close
ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» провалил выступление в Кубке России и в сезоне в целом и теперь до последнего будет бороться хотя бы за третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом «Газете.Ru» заявил бывший вратарь ЦСКА и сборной России Валерий Новиков, оценивая шансы красно-белых занять третью строчку.

«Кубок «Спартак», прямо скажем, провалил. И теперь будет доказывать, что он боролся до конца — но ведь все зависит от ЦСКА. «Спартак», понятно, будет играть с «Химками» на победу — но и ЦСКА будет играть так же с «Пари НН». Прогнозы — дело неблагодарное, все зависит от многих факторов: мотивация, настрой, удача. Сложилось так, что в последних турах все будут заинтересованы в результате. А «Спартаку» деваться некуда: ему нужно выигрывать и доказывать, что он может. Но провал у «Спартака» налицо», — констатировал Новиков.

В Кубке России «Спартак» дошел до финала Пути регионов, где на домашнем стадионе проиграл «Ростову» 1:2. В РПЛ красно-белые после 29 туров идут на пятом месте, набрав 54 очка и на два балла отставая от ЦСКА и «Динамо». При этом бело-голубые в 30-м туре встретятся с лидирующим «Краснодаром», которому необходимо побеждать для завоевания чемпионского титула. ЦСКА сыграет дома с «Пари НН», «Спартак» примет «Химки». Все матчи 30-го тура состоятся в субботу, 24 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зениту» предрекли победу над «Ахматом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами