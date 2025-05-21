«Как можно говорить, что мы играем хуже?» Семак о борьбе за золото РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что по сравнению с прошлым сезоном в команде ничего не поменялось кардинально. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я думаю, что в этом сезоне чуть-чуть сделали шаг вперед, очков набираем больше, но и «Краснодар» не меньше. Поэтому вся борьба впереди. Это интересно. Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в «Зените». Как можно говорить, что мы играем хуже?» — заявил специалист.

«Зенит» обыграл «Ростов» на выезде 18 мая с результатом 1:0 в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол оформил Александр Соболев.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее был назван главный фактор в борьбе за победу в РПЛ.