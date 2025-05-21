В возрасте 33 лет умер бывший хоккеист «Металлурга»

В возрасте 33 лет умер бывший хоккеист магнитогорского «Металлурга» Кирилл Лебедев, передает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что у хоккеиста остановилось сердце, когда он был за рулем. 21 мая игрок около девяти утра привез двух своих сыновей в школу в Магнитогорске, вернулся в машину и собирался ехать по делам. В автомобиле Лебедеву стало плохо. Очевидцы вызвали скорую, но он скончался до приезда медицинских работников.

В 2010 году Лебедев стал обладателем Кубка Харламова в составе команды «Стальные лисы».

Последним клубом Лебедева стал шведский «Бурос», за который он играл с 2020 по 2021 год.

19 мая обладатель Кубка Харламова в составе московского «Динамо» Олег Гофман погиб в возрасте 23 лет в результате несчастного случая.

Гофман стал обладателем Кубка Харламова с молодежкой «Динамо» в сезоне-2020/21. Всего за молодежную команду «Динамо» он провел 166 матчей.

Ранее 16-летний российский футболист Максим Семенов умер после тренировки.