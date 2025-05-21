Генсек РФС отреагировал на слухи о возвращении в «Зенит»

Генсек РФС Митрофанов заявил, что не возвращается в «Зенит»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, который с 2007 по 2017 год был генеральным директором петербургского «Зенита», заявил, что не возвращается в команду, передает «ВсеПроСпорт».

«Я на своем месте, на своей работе. Это все слухи, которые абсолютно ничего не имеют под собой», — сказал Митрофанов.

«Зенит» обыграл «Ростов» на выезде 18 мая с результатом 1:0. Александр Соболев стал автором единственного гола.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

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