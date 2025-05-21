Губерниев о Вяльбе: великая спортсменка, которая превратилась в черт знает кого

Губерниев: все понимают, что Вяльбе надо уйти с поста главы ФЛГР

Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал лыжника Александра Большунова, который заявил, что его оскорбили слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о его зарплате, передает Sport24.

«Большунову не повезло, что президент федерации не профессионал в своем деле. Ранее великая спортсменка, которая превратилась в черт знает кого, как и руководитель ФЛГР. Вяльбе надо уйти», — сказал Губерниев.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Губерниев рассказал о планах на посту главы ФЛГР.