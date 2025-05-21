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Большунов о словах Вяльбе: для меня это как оскорбление

Большунов заявил, что его оскорбили слова Вяльбе
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Sergey Elagin/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что его оскорбили слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что он зарабатывает 140 тысяч рублей в месяц в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП), а основной доход у него за счет рекламы, передает «Матч ТВ».

«Я никому никогда не жаловался. Не знаю, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Я очень удивился, когда мне сказали, что вышло такое интервью. Для меня это как какое‑то оскорбление с ее стороны. Есть вопросы, почему она говорит обо мне, а не о человеке, который жаловался», — сказал Большунов.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее сообщалось о том, что у Большунова пропала мотивация соревноваться в России.

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