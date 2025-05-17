Губерниев рассказал о планах на посту главы Федерации лыжных гонок

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) он будет развивать лыжные гонки в стране, в регионах, помогать сборной, передает «ВсеПроСпорт».

«Поскольку спонсоров будет навалом, когда я возглавлю ФЛГР, лыжники, которые будут вести блоги, телеграм-каналы, соцсети, будут поощряться за это призовыми», — заявил Губерниев, отметив, что это нужно для того, чтобы дети и вся Россия понимали, чем и как занимается национальная команда.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Ранее олимпийский чемпион сделал выбор между Вяльбе и Губерниевым.