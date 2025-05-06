У олимпийского чемпиона Большунова пропала мотивация соревноваться в России

Отец Большунова заявил об отсутствии у сына мотивации соревноваться в России

Отец российского лыжника Александра Большунова Александр Большунов — старший заявил, что у его сына пропала мотивация соревноваться на внутренних российских соревнованиях. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это монотонность. Ты на каждую гонку выходишь с одними и теми же ребятами, досконально их изучив. А хочется бороться абсолютно со всеми лучшими и побеждать их», — заявил Большунов-старший.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее отец Большунова рассказал о реакции сына на разрушенный ВСУ дом.