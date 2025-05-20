«Не открывай рот»: игрок «Локомотива» ответил на слова в адрес его супруги

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответил на высказывание медиафутболиста Андрея Сибсканы, который затронул супругу игрока «железнодорожников» Яну Ромашкину.

Сибскана написал, что Тикнизян выдал лучший отрезок в карьере после расставания с бывшей женой, а также что его карьера начала «катиться под откос» после того, как он женился снова.

«Мой друг, ты можешь ворошить мое прошлое, говорить о моем настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены», — написал Тикнизян.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

После этого 20 мая появилась информация, что Тикнизян будет отстранен от тренировок с основной командой или не полетит на матч последнего тура в Самару. В заключительном туре национального первенства «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Игра, как и все матчи 30-го тура РПЛ, состоится 24 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Локомотиве» высказались о наказании Тикнизяна из-за публичной критики.