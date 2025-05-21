На въезде в Ростов демонтировали мяч к чемпионату мира 2018 года из-за флагов стран НАТО

На въезде в Ростов-на-Дону со стороны Таганрога был демонтирован арт-объект в виде футбольного мяча, который был установлен к чемпионату мира 2018 года, передает Telegram-канал «Блокнот Ростов».

Объект был демонтирован по просьбе ветеранских организаций из-за того, что на мяче присутствовали флаги стран НАТО. Было предложено разместить на пьедестале гербы России и Ростовской области, а также символику воинской славы города.

Сейчас разрабатывается новый проект оформления въездной группы. Авторами проекта стали члены Союза архитекторов России.

После начала специальной военной операции России на Украине ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в африканской сборной оценили идею матча против России.