Экс-теннисистка о производстве мячей и ракеток в России: мы неконкурентоспособны

Теннисистка Мыскина о производстве ракеток и мячей в РФ: мы неконкурентоспособны

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина заявила, что Россия неконкурентоспособна в производстве собственных мячей и ракеток, передает ТАСС .

«Ну и, конечно же, ракетки, которые производятся уже столетиями, мы на данный момент неконкурентоспособны в этой сфере», — сказала Мыскина.

Также она отметила, что производство мячей в России невозможно из-за отсутствия в стране специального сукна.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка заявила, что в России очень мало поддержки спортсменам.