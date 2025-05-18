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Российская теннисистка: у нас, к сожалению, очень мало поддержки спортсменам

Теннисистка Кузнецова: у нас, к сожалению, очень мало поддержки спортсменам
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Dppi/Rob Prange/Global Look Press

Российская теннисистка Светлана Кузнецова ответила на вопрос о смене гражданства отечественными теннисистами, заявив, что в России очень мало поддержки спортсменам, передает «Чемпионат».

«У нас, к сожалению, очень мало поддержки спортсменам. Говорю сейчас про теннис. Например, я знаю, что Рыбакиной была нужна финансовая поддержка. Причём сумма не такая уж и большая. Но она ее не получила», — сказала Кузнецова.

Кузнецова отметила, что слышала эту историю от команды Рыбакиной, а у Федерации тенниса России (ФТР), возможно, будет другое мнение.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее украинская теннисистка пожаловалась на россиянок.

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