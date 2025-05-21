Аршавин объяснил, почему он ни о чем не мечтает

Аршавин рассказал, что все его мечты уже позади

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что он ни о чем не мечтает, передает Sport24.

«Ни о чем не мечтаю. Все мечты уже позади. Мне уже готовиться надо. К ящику (смеется). Какие-то цели есть, но они не глобальные и недолгосрочные. Просто живу», — сказал Аршавин.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

После 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее Аршавин объяснил, почему его сын не перейдет в «Зенит» из «Спартака».