Брат назвал причину смерти четырехкратного чемпиона России по боксу

Четырехкратный чемпион России Александр Шкаликов скончался от тяжелых последствий аварии, в которую попал несколько лет назад. Об этом сообщил ТАСС брат спортсмена Андрей.

«Ему делали трепанацию, а потом лечение пошло не так. Он был инвалидом, сильно переживал. Он был в интернате в Копейске, там его лечили. Врачи сразу сказали, что долго он не продержится», — рассказал родственник.

Он вспомнил, что примерно полтора года назад брату стало легче — «он как будто воскрес». Это произошло, когда чемпиона забрали в клиническую больницу, где он пришел в себя и попросил, чтобы его забрали обратно.

«Его вернули в интернат, но долго он прожить уже не смог», — сказал Андрей Шкаликов.

Шкаликов выступал за сборную России по боксу в первой половине 1990-х. Титул чемпиона России он завоевывал четыре года подряд — с 1992 по 1995 год. Спортсмен был серебряным призером Игр доброй воли в Санкт-Петербурге и участником чемпионатов Европы и мира. На соревнованиях он представлял Челябинскую область. Боксер стал мастером спорта России международного класса (1992 год).

Он пытался пройти отбор на летние Олимпийские игры 1996 года в Атланте, но уступил в конкурентной борьбе Олегу Саитову и вскоре решил завершить карьеру спортсмена. Всего в любительском олимпийском боксе одержал около 240 побед и потерпел около 50 поражений. После завершения спортивной карьеры Шкаликов занялся тренерской деятельностью. Он умер в возрасте 54 лет.

Ранее футбольный судья умер во время матча.