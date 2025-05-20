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Скончался четырехкратный чемпион России по боксу Шкаликов

Умер четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов
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Федерация бокса Челябинской области

Четырехкратный чемпион России Александр Шкаликов умер на 55‑м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Челябинской области на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Указано, что Шкаликов скончался после продолжительной болезни.

«Александр Валентинович Шкаликов навсегда останется в памяти как яркий представитель отечественного бокса, человек, чье мастерство, упорство и преданность спорту вдохновляли многих», — указано в сообщении.

Шкаликов выступал за сборную России по боксу в первой половине 1990-х годов. Титул чемпиона России он завоевывал четыре года подряд — с 1992 по 1995 год. Спортсмен — серебряный призер Играх доброй воли в Санкт-Петербурге, участник чемпионатов Европы и мира. На соревнованиях боксер представлял Челябинскую область, он мастер спорта России международного класса (1992 год).

Он пытался пройти отбор на летние Олимпийские игры 1996 года в Атланте, но уступил в конкурентной борьбе Олегу Саитову и вскоре принял решение завершить карьеру спортсмена. Всего в любительском олимпийском боксе одержал около 240 побед и потерпел около 50 поражений

После завершения спортивной карьеры Шкаликов занялся тренерской деятельностью.

Ранее обладатель Кубка Харламова в составе «Динамо» погиб на 24-м году жизни.

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