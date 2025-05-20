Аршавин рассказал, планирует ли он возглавить клуб РПЛ в ближайшее время

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что пока не планирует становиться тренером клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Буду ли я тренером клуба РПЛ в ближайшие годы? Нет. Конечно, нет. Я, как Мостовой, буду только рассказывать, что могу и хочу тренировать (смеется)», — сказал Аршавин.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Ранее Аршавин выбрал лучший матч в своей карьере.